Güzin Abla’dan tecavüze uğrayan gence ‘öğüt’: Bu olay sana ders olsun

Hürriyet’in ‘Güzin Abla’sı tecavüze uğradığını anlatan genç kadına, “Bu olay sana ders olsun” diye yanıt verdi.

‘Güzin Abla’ mahlasıyla kendisine dertlerini açan okurların mesajlarını yanıtlayan Feyza Algan’ın bir okura verdiği yanıt sosyal medyada günün konusu oldu.

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‘Umutsuz’ rumuzuyla mesaj yollayan bir okur, başından geçenleri şöyle anlattı:

“Sevgili Güzin Abla, bir süreden beri üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Görünüşte temiz ve kibar bir gençti. Elimi tutmak için bile benden izin istiyordu. Meğerse güvenimi kazanmaya çalışıyormuş…

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Yine birlikte çıktığımız bir akşam beni bir arkadaşının evine götürdü. Ona güveniyordum, bir sakınca görmedim. Ama orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu. Karşı koyamadım.

Şu anda perişanım. Üstelik o günden sonra beni bir daha aramadı. Ben aradığımda da cevap bile vermedi. Daha sonra bir arkadaşından onun sözlü ve pek yakında da evlenmek üzere olduğunu öğrendim.

Bu kötülüğü bana neden yapmış olabilir, bir türlü anlam veremiyorum. O gece canavara dönüştü, ona karşı koyamadım, çünkü beni öldürebilirdi. İntihar etmeyi düşündüm, çünkü beni yere göğe koyamayan aileme ne diyecektim. Ama ölürsem onları daha da fazla üzeceğimi düşündüm. Üstelik onun gibi biri için ölmenin çok saçma olduğuna karar verdim. Vazgeçtim. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana…”

Oh olsun demediği kaldı

‘Güzin Abla’ ise ‘Umutsuz’a şu yanıtı uygun gördü:

“Sevgili kızım, iyi ki aklını başına toplamış, yanlış bir adım atmaktan geri dönmüşsün. Dediğin gibi böyle bir adam için ölmeye değer mi?

Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın.

Bazıları benim tutucu olduğumu, kadınların özgürce dişiliklerine yaşamalarını engellediğimi söylüyorlar ya… İşte benim bütün korkum bu ve buna benzer yaşananlar.

Bu olay sana bir ders olsun.

Bundan böyle tatlı sözlere inanmadan önce daha bir temkinli olursun eminim.”