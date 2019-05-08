Güzelleşerek eğitime katkı sağlamak ister misiniz?

Kaşlarınızı şekillendirerek Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) destek olabilirsiniz. Kozmetik firması Benefit, ‘Cesur Olan Güzeldir’ sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında mayıs ayı boyunca, Kaş Bar’lardaki kaş şekillendirme hizmetinden elde edilen gelirin tamamını AÇEV’e bağışlıyor.

Türkiye dahil 21 ülkedeki Kaş Bar’larda uygulamaya konulan kampanya ilk yılı olan 2017’den beri on binlerce kadına destek oldu. Türkiye’de AÇEV’le dünyada kadın ve kız çocuklarını destekleyen dernek ve vakıflarla işbirliği yapan kampanyanın bu yılki hedefi ise 6 milyon dolar (37.13 milyon lira).

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Sadece Sephora mağazalarında bulunan Kaş Bar’lara uğrayıp kaşınızı şekillendirerek kampanyaya katkıda bulunabilirsiniz. Amacı, kadınların toplumda hak ettikleri konuma gelmelerini ve çocukların iyi eğitim alabilmesini sağlamak olan kampanyaya destek olmak isteyenlerin tek yapacağı şey en yakınlarındaki Kaş Bar’a uğramak!

AÇEV, ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuk, anne-baba ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor.