‘Güzele bakmak sevaptır’ sözüne taciz davası: İki yıla kadar hapis istendi

İstanbul’daki AVM’de bir kadına “Güzele bakmak sevaptır” diyen erkeğe iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre Şişli ilçesindeki AVM’de 18 yaşındaki E.B., kendisine bakan 26 yaşındaki V.A.’ya “Neden bakıyorsun” dedi. V.A. ise “Güzele bakmak sevaptır” diye cevap verdi.

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Güvenlikten yardım isteyen kadın, V.A.’dan şikayetçi oldu. İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında ifadesi alınan V.A., özür dilediğini, amacının taciz etmek olmadığını savundu.

Savcılık, “Güzele bakmak sevaptır” sözünü taciz sayarak ‘cinsel taciz’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.