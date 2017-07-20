‘Güzel bir sürpriz oldu’: Tahir Elçi ‘yolcu’, Sezgin Tanrıkulu ‘taksiciymiş’

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare için basın açıklaması yaparken vurularak hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu başkanı Tahir Elçi’nin arşivden çıkan bir görüntüsü gündem oldu.

2014 yılında İstanbul’da çekilen görüntülerde, her hafta bir siyasetçiyle yapılan ‘Meclis Taksi’ programının çekimlerinde taksi direksiyonuna geçen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, müşteri almak için caddenin kenarına yanaşınca taksi bekleyen Elçi’ye rastlıyor.

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Tanrıkulu’nu gören Elçi’nin şaşkınlığı kameralara yansırken, ikili arasındaki sıcak bir sohbet başlıyor.

İlk karşılaşma ardından Elçi’ye nereye gideceğini soran Tanrıkulu, daha sonra Elçi’yi taksiye davet ediyor. Elçi’nin nezaketen taksinin ön koltuğuna oturmak istediği görüntülere yansırken, Tanrıkulu ise, “Tesadüf Diyarbakır baro başkanını aldık” diyerek yola devam ediyor.

‘Gerçekten güzel ve konforlu olacak’

Yolculuk sırasında Tahir Elçi, “Tesadüfe bak ya, gerçekten enteresan bir buluşma, ama güzel oldu. Şişli Kültür Merkezi’nde bir panel var. Oraya gidiyorum. Yani İstanbul’un orta yerinde, taksici olarak arkadaşımı, önceki baro başkanımı ve bir milletvekilini bulmak.. Gerçekten çok güzel ve konforlu bir yolculuk olacak” derken, Elçi’yle birlikte araca binen diğer yolcunun her iki ismi de tanımadığı ve yaşananları anlayamadığı görülüyor.

Durumu fark eden Elçi, diğer yolcuya, “Sezgin Tanrıkulu CHP genel başkan yardımcısı, aynı zamanda İstanbul milletvekilidir. Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanlarından biridir. Aynı zamanda avukattır, bugün de taksiciymiş” diye bilgi veriyor.

Yolculuk sonunda taksiyi kullanan Tanrıkulu’nun elini sıkan Elçi, “Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Güzel bir sürpriz oldu” diyerek taksiden iniyor.

Elçi’nin indikten sonra elini havaya kaldırarak selam verdiği Tanrıkulu ise diğer yolcuyla yola devam ediyor.

‘Meclis Taksi’nin Elçi’nin ölümünün ardından iki yıl sonra tekrar paylaşılan ve izleyenlere de ‘güzel bir sürpriz’ yapan görüntüleri şöyle: