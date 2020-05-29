Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Aydın’a bağlı Kuşadası ilçesinin simgesi Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Fotoğraf: DHA

Kuşadası belediyesi tarafından ‘Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri’ dosyasıyla yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca UNESCO’ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirme olumlu sonuçlandı. Güvercinada Kalesi’nin eklenmesiyle Türkiye’de, listede bulunan kültür varlığı sayısı 83’e yükseldi.

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Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak iyarete açtıkları tarihi yapının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Güvercinada, sahip olduğu konum itibariyle yüzyıllar boyunca bölge için çok önemli olmuştur. Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin ‘kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı adacık’ olarak ifade ettiği Güvercinada’nın üzerinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenilenmiş olan kalenin tarihinin ise 13’ncü yüzyılın sonlarında ya da 14’ncü yüzyılın başlarında Kuşadası’na gelen Cenevizlere dayandığı bilinmektedir. Güvercinada Kalesi’nin en önemli uluslararası kuruluşlardan olan UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmış olması son derece büyük bir önem taşımaktadır. Dünya Mirası Listesi’nin ilk basamağı olan geçici listede yer alması Kuşadası’nın ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtımına çok önemli bir katkı sunacaktır.”