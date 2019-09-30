‘Güvercin Greta’ İstanbul semalarında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 16’ncı İstanbul Bienali kapsamında çocuklara yönelik bir kitap hazırladı.

Fotoğraf: Ozan Şahin / bienal.iksv.org

Kentin üç farklı noktasında ‘Yedinci Kıta’ temasıyla 14 Eylül’de kapılarını açan Bienal kapsamında hazırlanan kitaba ‘Bu dünya hepimizin’ ismi verildi.

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Kitapta İstanbul’un martılarına atıfla ‘Opti’ ve ‘Pesi’ isimli iki martı, iklim eylemleriyle tanınan 16 yaşındaki Norveçli Greta’ya atıfla da ‘Güvercin Greta’ yer alıyor.

Kitapta ‘Opti’, ‘Pesi’ ve ‘Güvercin Greta’, insanlar tarafından üretilen plastik atıkları diğer hayvanlarla temizlemeye çalışırken resmediliyor.

Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Gökçe Akgül’ün çizdiği kitap, Burcu Ural Kopan’ın yayın yönetmeliğinde hazırlandı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı’dan danışmanlık desteği alındı.

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Kitap tüm bienal mekanları, İKSV Alt Kat ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.