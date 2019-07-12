‘Güvercin’ Fed’le düşen dolar S-400’lerin teslimiyle tekrar 5.77 lirayı aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın daha büyük faiz indirimi beklentilerini canlandıran ‘güvercin’ açıklamalarıyla 5.65’e kadar gerileyen dolar, bugün S-400’lerin teslimatının başlamasıyla tekrar 5.77’nin üstünü gördü.

Fotoğraf: Reuters

Haftanın son işlem gününe 5.6739 düzeyiyle başlayan dolar/TL gün içinde yüzde 1.5’e yakın bir artışla 5.7793 düzeyine kadar yükseldikten sonra saat 16:57 itibariyle 5.75 düzeyinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul’da ise kayıplar yüzde 2’nin üzerinde. Perşembe günü 99 bin 406 puandan kapanan BIST 100 yüzde 2.35 kayıpla 97 bin 74 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 1’e yakın artışla 17.22 düzeyine çıktı. 10 yıllık tahvilin getirisi gün içinde yüzde 19.21’e kadar yükselmişti.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de gelişmelerle yükseldi. Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler yüzde 0.78 artışla 3 baz puan yükselerek 394’e ulaştı.