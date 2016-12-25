‘Güvensizlik iklimi’: Türkiye’de dört kişiden birinin silahı var, yüzde 85’i ruhsatsız

Türkiye’de bireysel silahlanmanın arttığı, silahların büyük kısmının ise ruhsatsız olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’ten Ayşegül Başar’ın haberine göre Umut Vakfı, Türkiye’de 20 milyon silah bulunduğunu, bunların 2.5 milyonunun ruhsatlı, 17 milyonunun ise ruhsatsız olduğunu ortaya koydu. Bu da silahların yüzde 85’inin ruhsatsız olduğu anlamına geliyor.

Dünya çapındaki silahlanma oranında 27’nci sırada yer alan Trürkiye’de her dört kişiden birinin silahı var. Son on yılda silahlanma oranı ise 10 kat artmış durumda.

Suçların çoğu bireysel silahlarla işleniyor

Bireysel silahla işlenen suçların yüzde 65’i ateşli silahlarla, bunların yüzde 84’ü de ruhsatsız silahlarla işleniyor.

Ateşli ve kesici silahlarla işlenen suçların yüzde 71’i tüfek, tabanca, beylik silahı gibi ateşli silahlarla, yüzde 29’u kesici ve delici aletlerle gerçekleştirildi. Beylik silahlarıyla yaşanan olayların büyük çoğunluğunu polis ve asker intiharları oluşturuyor.

‘Korku ve güvensizlik silahlanmayı artırıyor’

Verileri yorumlayan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, insanların korku ve güvensizlik hissinden ötürü silahlanmaya yöneldiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı düzeyinde halkın silahlanmasının darbe gibi durumlardan kendini koruyabilmesi için uygun olacağı doğrultusunda bir kanaat oluştu. Biz bu durumun karşısındayız. Kendini böyle koruyabileceğini düşünen vatandaş silaha sarılıyor. Türkiye’de iki evden birinde silah var. Yaklaşık 19 milyonluk bir rakam söz konusu ve kayıt dışında da talep artışı var” dedi.

‘Silahı olan komşusundan etkileniyor’

Ruhsatsız silahlarda caydırıcılık boyutunun bulunmamasının sorunlara sebep olduğunu kaydeden Akcan silah edinmenin kolay olmasının da büyük bir sorun olduğuna işaret ederek, “Teşvik daha çok ön plana çıkıyor, silahı olan komşusundan etkileniyor. Bir başka modelini aldığında eskisini başka birine bırakıyor. İllegal silahlarda caydırıcılık yok. Caydırıcılık olmadığı için sorun çözülmüyor” diye konuştu.