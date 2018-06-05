Güvenpark’taki terör saldırısında sanıklara 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası yargılanan sanıklara ağır cezalar istendi.
Çankaya ilçesindeki Kızılay’da bulunan Güvenpark’ta sivilleri hedef alan saldırı, 13 Mart 2016’da gerçekleştirilmişti. Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlenmişti.
Patlamanın ardından açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Sanıklardan dördüne 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Tutuklu diğer sanıklar hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ile 7 bin 518 yıla kadar hapis cezası talep edildi.