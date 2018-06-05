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Yaramazlara biraz batar!

Güvenpark’taki terör saldırısında sanıklara 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

 

Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası yargılanan sanıklara ağır cezalar istendi.

Fotoğraf: Reuters

Çankaya ilçesindeki Kızılay’da bulunan Güvenpark’ta sivilleri hedef alan saldırı, 13 Mart 2016’da gerçekleştirilmişti. Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlenmişti.

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Patlamanın ardından açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sanıklardan dördüne 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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Tutuklu diğer sanıklar hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ile 7 bin 518 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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