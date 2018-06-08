‘Güvenlik zaafiyeti’ budur: Sahte polis karakola girip otomatik silahları kuşandı

İstanbul’da polisleri bile kendisinin polis olduğuna inandıran bir kişinin sürekli karakola girip silahlarla poz verdiği ve bunları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Kâğıthane’deki Çağlayan Polis Merkezi’nde karakol amirini tanıyan B.Ç. adlı kişi, polis merkezinde gidip gelmeye başladı. Polis merkezi ve nöbet noktalarında çelik yelekli, silahlı birçok fotoğraf çektiren B.Ç. bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, birçok kişi onun polis olduğunu düşündü. Karakol dışından gelen polisler bile, sık sık karakola girip çıkan, içeride dolaşan B.Ç.’yi polis olarak tanıdı. Bir süre sonra sosyal medyadaki bu fotoğraflarla ilgili bilgi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a ulaştı. Çalışkan, talimat vererek, bu kişinin kim olduğunun öğrenilmesini istedi.

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Görevlendirilen ekipler, karakola giderek araştırma yaptı. B.Ç.’nin karakolda polis gibi davranıp davranmadığı araştırıldı. B.Ç.’nin Şırnak’ta askerlik yaparken bir çatışmada yaralandığını söyleyerek karakola girip çıkmaya başladığı iddia edildi. Karakol amirinin de B.Ç.’nin gazi olduğunu düşünerek fotoğraf çektirmesi için izin verdiği ileri sürüldü. B.Ç.’nin kendisini sorgulayan polise “Hatıra fotoğrafı çektirmek istedim” dediği öğrenildi. B.Ç.’nin karakola girişi yasaklanırken, sosyal medya sayfasına koyduğu tüm fotoğraflar da kaldırıldı.

Olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın sonucuna ilişkin bilgi edinilemedi.