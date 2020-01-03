Güvenlik toplantısı: ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye gelişmeleri değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Dolmabahçe’de düzenlenen ve üç saat süren toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Toplantıda Irak’ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye’deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı” dedi.

Altun açıklamasında, şöyle dedi: “Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde üç saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Irak’ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye’deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.”

Erdoğan, Macron’u aradı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Macron’un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.”

Kalın: ABD-İran geriliminde diplomasi kullanılmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye olarak, ABD ile İran geriliminin ardından, bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artırtacak adımlardan kaçınmaya davet ettiğini açıkladı.

Reuters’in aktardığına göre Kalın, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdüreceğini bildirdi.