Güvenlik önlemi artırılacak: ABD ‘kabin yasağı’nı genişletmiyor

ABD’nin nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu sekiz ülkeye uyguladığı elektronik cihaz yasağı genişletilmeyecek.

Martta başlatılan uygulamaya göre yolcular, uçağa binmeden önce yanlarındaki elektronik cihazları kargo bölümüne teslim etmek zorunda.

Cihazların kabine alınmama gerekçesi olarak da terör tehdidi olarak gösteriliyor.

‘Özel x-ray’

Ancak ABD uygulamada yeni bir karar aldı.

Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA), yasağı genişletmek yerine güvenlik önlemini artırmayı planlıyor.

Buna göre yolcular, yanlarındaki elektronik cihazları kabine sokabilmek için eşyaları ‘özel x-ray’ olarak adlandırılan tarayıcılardan geçirecek, burada bomba kontrolü yapılacak.

Uygulamanın birkaç hafta içinde başlaması planlanırken bunun uçuşlarda rötara neden olabileceği belirtildi. Şirketler ise uygulamadan memnun.