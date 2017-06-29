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Güvenlik önlemi artırılacak: ABD ‘kabin yasağı’nı genişletmiyor


 

ABD’nin nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu sekiz ülkeye uyguladığı elektronik cihaz yasağı genişletilmeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Martta başlatılan uygulamaya göre yolcular, uçağa binmeden önce yanlarındaki elektronik cihazları kargo bölümüne teslim etmek zorunda.

Cihazların kabine alınmama gerekçesi olarak da terör tehdidi olarak gösteriliyor.

‘Özel x-ray’

Ancak ABD uygulamada yeni bir karar aldı.

Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA), yasağı genişletmek yerine güvenlik önlemini artırmayı planlıyor.

Buna göre yolcular, yanlarındaki elektronik cihazları kabine sokabilmek için eşyaları ‘özel x-ray’ olarak adlandırılan tarayıcılardan geçirecek, burada bomba kontrolü yapılacak.

Uygulamanın birkaç hafta içinde başlaması planlanırken bunun uçuşlarda rötara neden olabileceği belirtildi. Şirketler ise uygulamadan memnun.

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