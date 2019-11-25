Güvenlik kaynağı: Barış Pınarı Harekatı’na devam edilmesi söz konusu değil

Bir güvenlik kaynağı, Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın tamamlandığını, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara da tam olarak uyulduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters’a konuşan kaynak şunları söyledi: “Barış Pınarı Harekatını tamamladık. Şu anda mayın ve EYP temizliği ile keşif gözetleme yapıyoruz, alanın kontrollerini gerçekleştiriyoruz. PKK YPG’li teröristler tarafından bölgeye tacizler, saldırılar ve sızmalar var. Bunlara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor.”

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Harekata devam etmenin ‘söz konusu olmadığını’ kaydeden güvenlik kaynağı sözlerini şöyle sürdürdü: “Taciz ve saldırılar olduğunda açıklıyoruz, ama örgüt sanki harekat devam ediyormuş gibi propaganda yapıyor. (ABD ve Rusya ile yapılan) mutabakatlara tam olarak uyuyoruz. İki mutabakatımıza da harfiyen uyuyoruz.”