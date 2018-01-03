Güvenlik güçlerinin zırhlılarını tamir eden şirketin bayisi PKK’dan tutuklandı

Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçları tamir eden şirketin bayiliğini yürüten bir kişi PKK operasyonunda tutuklandı.

Örgütün mali kaynağına operasyon

Diyarbakır valiliğinin açıklamasına göre Lice ve Kulp kırsalında öldürülen PKK’lıların barınaklarında bulanan dökümanlardan yola çıkılarak örgütün kent kadrolarına operasyon yapıldı. Operasyonda örgüte silah ve malzeme temin edilmesi için bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ve 50 bin avro para alındığı tespit edildi.

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Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 53 ‘şahıs/şirket şüphelisi‘nden 13’ü tutuklandı, beşi adli kontrol şartıyla olmak üzere 40’ı serbest bırakıldı.

Açıklamada bir şüpheliyle ilgili şu bilgi verildi: “Bölücü terör örgütü mensuplarına maddi yardımda bulunduğu yönünde suç delili elde edilen ve aynı zamanda Diyarbakır’daki güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı birden fazla ticari şirket yetkili bayisi konumundaki şüpheli bir şahıs tutuklanmıştır.”