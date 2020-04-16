Güvenlik güçleri, ‘corona’nın öldürdüğünden daha fazla insanı öldürdü

Nijerya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, güvenlik güçlerinin, ‘Covid-19 salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararını uygularken’ virüsün öldürdüğünden daha fazla insanı öldürdüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Komisyonun verilerine göre polis ve askerler, 30 Mart’ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağının ihlalini önleme gerekçesiyle 18 kişiyi öldürdü. Sağlık bakanlığı verilerine göre corona virüsü ise 12 kişinin ölümüne neden oldu.

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Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ölenlerin ailelerinin ve görgü şahitlerinin uygulanan şiddeti yansıtan belge, fotoğraf ve video yolladığının altını çizdi. Ülkenin 36 eyaletinin 24’ünden 100’ü aşkın şikayet aldıklarını belirten komisyon üyeleri, insan hakkı ihlallerinin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Geçen yılki veriler güvenlik güçlerinin 1476 kişiyi öldürdüğüne işaret ediyor.

200 milyonluk nüfusa sahip Nijerya’da 407 vaka var.