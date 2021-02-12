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Yaramazlara biraz batar!

Güvenlik görevlisi ve hemşire eşi ölü bulundu: Karısını öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor

Trabzon’un Çaykara ilçesinde aynı hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci (35) ile hemşire eşi Zeynep İkinci, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kamil İkinci’nin, 10 aylık eşini öldürdükten sonra tabancayla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Çaykara’da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan çift mesaiye gitmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Yanıt alamayınca ailelerine haber verildi. Çiftin, Hurmalık Mahallesi’ndeki bir sitedeki evine giden yakınları, oturdukları dairenin kapısının zilini defalarca çaldı.

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Kapı açılmayınca polise haber verildi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibi silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

​Kamil İkinci’nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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