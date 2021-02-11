Güvenlik görevlisi site sakinin ‘Fakirlik iğrençtir’ sözüne dava açtı: Beş ay hapis

Antalya’da Halil Ayaz güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitede yaşayan A.Ö.’nün kendisine ‘Fakirlik iğrençtir’ diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Mahkeme A.Ö.’ye beş ay hapis cezası verdi.

Ayaz. (sağda) Fotoğraf: DHA

Manavgat 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın duruşmasında öğretmen A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek şu savunmayı yaptı: “Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyetiyle ‘Fakirlik iğrençtir’ diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür. Ben suça konu olan sözleri şikayetçiye hitaben veya onu kastederek söylemedim. Şikayetçi, sitede çalışmanın verdiği avantajla suça konu olan sözleri söylediğim anı benim haberim olmadan çekmek suretiyle suç işlemiştir. Beraatıma karar verilmesini isterim.”

Reklam

Mahkeme sanığa verdiği beş ay hapis cezasını 6 bin lira paraya çevirdi.

Halil Ayaz, olayın yerel bir internet sitesinde haber olması üzerine tehdit telefonu aldığı iddiasıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda da bulundu.

Emniyette ifade vermesinin ardından Ayaz, DHA muhabirine yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kapalı otoparkta olduğum sırada A.Ö. otomobiliyle geldi. Bir yaşındaki oğlunu araçta bırakan A.Ö., beş-altı yaşlarındaki kızını karşısına alarak ‘Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar. Zengin ve asil kızım benim. Anası da zengin, dedesi de zengin, ölmemiş dedeleri zengin, ölmüş dedeleri de zengin, o mezardaki dedeleri bile zengin mezardaki’ diyerek bana hakarette bulundu. Kızıyla konuşurken doğrudan beni hedef alıyor, bana bakıyordu. Konuyu site yönetim ve denetimine ilettikten sonra A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundum.”

Reklam

Bir dava daha var

Suç duyurusunda bulunmasının ardından sitenin havuzunda çalışırken A.Ö.’nün kızıyla birlikte yanına geldiğini belirten Ayaz şöyle devam etti: “‘Fakirlerin çocukları engelli ve sakat doğar. Böyle insanlardan uzak dur. Seni taciz ederler‘ dedi. Yine site yönetimi ve denetçilerinin bilgileri dahilinde şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Bugün ilk dava sonuçlandı, mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere sanığı cezalandırdı. Diğer davamız sürüyor.”

Gün içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden arandığını belirten Ayaz, onlara da yaşadıklarını anlattığını belirtti. Olayla ilgili bir internet sitesinde haber çıkmasının ardından dün tanımadığı bir numaradan aranarak tehdit edildiğini ifade eden Ayaz, “Bana ‘Seni öldürürüz, evine adam yollarız, fakirlerin kurşunları ağır olur’ gibi şeyler söylediler” dedi.

A.Ö.’nün sitenin kapalı otoparkında, Ayaz’a hakaret ettiği iddia edilen anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kimliği belirsiz kişinin kendisini tehdit ettiği anlar da ses kayıtlarında yer aldı.