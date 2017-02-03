Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun, 18-23 Nisan 2017 tarihlerinde yapılması planlanan 53’üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ertelenmesi talebiyle Uluslararası Bisiklet Birliği’ne (UCI) başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

DHA’dan Ercan Ata’nın haberine göre Erol Küçükbakırcı başkanlığındaki yeni yönetim UCI’ye yaptığı ziyarette, profesyonel takımlarla yapılması gereken anlaşmalarda geç kalınması nedeniyle turun Ekim 2017’ye ertelenmesini istedi.

Dünya Turu takvimine alınmıştı, bir alt gruba düşebilir

UCI, 2017 Dünya Turu takvimine aldığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na en az 10 profesyonel takımın katılmasını şart koşuyor. Türkiye bu yıl ve gelecek yıl bu sayının altına düşerse, yarışma bir alt gruba düşürülecek.

Geçmişte yapılan turlar öncesinde federasyon katılımcı takımlarla iletişime girerek anlaşmaları yapıyor ve yarışma parkuruyla ilgili bilgileri, ihaleyi alan firmayla katılımcı takımlara bildiriyordu.

İhale yapılmadı, güvenlik endişesi giderilemedi

Ancak federasyon takımlarla anlaşma süresinde geç kaldı. Parkurun geç yayınlanması, organizasyon ihalesinin henüz yapılmamış olması ve güvenlik sorunları yüzünden, turun ertelenmesi gündeme geldi.

Tura katılamayacaklarını bildiren takımlar buna gerekçe olarak, o tarihlerde daha önemli yarışların olmasını ve parkurun güvenliğinden duydukları endişeyi gösterdi.

Sadece bir profesyonel takımı tura katılmaya ikna edebilen federasyon yöneticileri, UCI Başkanı Brian Cookson ile 26 Ocak 2017’de Lüksemburg’da bir araya geldi.

Toplantıda, erteleme talebinin UCI’nin bir alt kurulu olan profesyonel bisiklet biriminde görüşülmesi kararlaştırıldı. Kurul ya erteleme kararı verecek, ya da yarışmanın yapılması için farklı bir yöntem bulmaya çalışacak.