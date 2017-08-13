‘Güvenliğin sağlanması için’: İstanbul’da 386 bekçi göreve başlıyor

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

İstanbul’un mahallelerinde nöbet tutacak 386 bekçi yarın akşam göreve başlayacak.

AA’nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde ‘güvenliğin’ sağlanması için 8 Şubat’tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700’ünü seçti.

Reklam

‘Gece Kartalları’ ismi verilen bekçilere, Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi.

Yarın akşam ilk mesaisine çıkacak 386 bekçi, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye gezecek.

İlk etapta polis eşliğinde görev yapacak ‘çarşı ve mahalle bekçileri’, daha sonra her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak.

İlerleyen dönemde 314 bekçi daha göreve başlayacak.

‘Silah kullanmakta tereddüt etmeyin’

‘Gece Kartalları’na, “Silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin” diyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şunları söyledi: “Kanuni hakkınız doğduğunda, yetkiniz ne ise kullanmakta hiç tereddüt etmeyin. Mevzuatı iyi bilin. Mevzuatı iyi bilirseniz, özgüveniniz daha yüksek olur. Dolayısıyla biraz okuyacak ve biraz yoğunlaşacaksınız. İyi niyetli olursanız hiçbir sıkıntı yaşamadan çok güzel görev yaparsınız. Kılık, kıyafetiniz, hitabınız, gelişiniz, gidişiniz her şeyinizi çok iyi kontrol edin. Şu anda herkes sizi seyredecek. Dikkatle bakacaklar. Biz ve devlet, vatandaşa, halka hizmet için varız. Kendinize hitap edilmesini istemediğiniz hiçbir kelimeyi, vatandaşa yöneltmeyin. Vatandaşa; amca, dayı gibi kelimeleri kullanmayın. Onlara beyefendi ve hanımefendi diye hitap edin. Yanlış iş yapmayın. Yanlış iş yapanın bizimle yürüme imkanı yok.”