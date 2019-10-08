‘Güvenli bölge’ sonrası imar beklentisiyle çimento hisselerinde yükseliş

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ oluşturulmasına yönelik hazırlıkları sürerken, bölgenin yeniden imarına yönelik beklentilerle çimento hisselerinde güçlü yükseliş gözleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önceki çeşitli açıklamalarında, ‘güvenli bölge’ oluşturulmasıyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde 2 milyon kişiyi barındıracak yerleşimler kurma planından bahsetmiş ve “30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz. Projelerimiz hazır. Devlet başkanlarıyla BM’deki ikili görüşmelerde paylaştık” ifadelerini kullanmıştı.

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Alımlar, Suriye sınırına yakın bölgede üretim faaliyeti olan Mardin Çimento ve Adana Çimento hisselerinde yoğunlaşıyor.

Mardin Çimento hisselerinin açılış sonrası yüzde 15 civarı yükselmesinin ardından saat 10:43’te yüzde 10 primle 5.06 liradan işlem görüyor. Adana Çimento hisseleri de yüzde 12 yükseldikten sonra aynı saatte yüzde 8 primle 1.52 liradan işlem görüyor.

Mardin Çimento hisseleri dün de yüzde 20’ye yakın, Adana Çimento hisseleri de yüzde sekize yakın yükselmişti.

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Hisselerdeki hareketle ilgili değerlendirmede bulunan bir yerli aracı kurum analisti, “Alımlar Suriye’deki gelişmelerle ilgili… Bölgenin yeniden imarı beklentisi…Kısa sürede bunun gerçekleşeceğini düşünmesem de bu beklenti yükseliş getiriyor” dedi.

Aynı analist, bölgeye yakınlığı nedeniyle özellikle iki hisede güçlü yükseliş gözlendiğini belirterek, “Kimin nereye ihracat yaptığı önemli. Bölgeye yakınlığı nedeniyle Mardin Çimento ve Adana Çimento’nun ihracat üstünlüğü bulunuyor. Bu da iki hisseye alım getiriyor” diye konuştu.

Oyak Çimento Grubu bünyesindeki Mardin Çimento ve Adana Çimento’nun yanısıra, borsada işlem görmeyen Limak ve Sanko’nun da bölgede çimento üretim tesisi bulunuyor.

Bir başka çimento analisti de, “Mardin Çimento ve Adana Çimento bölgeye yakın olan iki üretici. Mardin Çimento’nun ikinci klinker hattı uzun süredir durmuş durumda. İmar faaliyetleri beklentisi karşılanırsa, bu hattın yeniden devreye alınabileceği beklentisi yükseliş getirdi” ifadelerini kullandı.

Yükseliş gözlenen diğer çimento hisselerinden Ünye Çimento yüzde altı primle 3.18 liradan, Bolu Çimento hisseleri yüzde 4.15 primle 2.76 liradan işlem görüyor.