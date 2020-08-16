‘Güvenli Alan’ özelliğiyle belirli yerlerde anlık risk görülüyor: Pilot il Kırıkkale

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği ‘Güvenli Alan’ sayesinde AVM, restoran, hatta taksilerin bile corona virüsü bakımından güvenli olup olmadığının anlık olarak görülmesi mümkün olacak.

Fotoğraf: DHA

Pilot il Kırıkkale’de zorunlu hale getirilen ‘Güvenli Alan’ kullanımı, kısa sürede tüm Türkiye’de yeni normaldeki sosyal hayatın bir parçası haline gelmesi amaçlanıyor.

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Vatandaşlar HES’i şimdiye dek daha çok yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebilmek, Türkiye’nin günlük vaka tablosunu incelemek, seyahatler öncesi HES kodunu alabilmek için kullanıyordu. Yeni getirilen özellik sayesinde HES, vatandaşların riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi, bulunduğu mekanların takibi ve güvenliği açısından günlük hayatın bir parçası olması hedefleniyor.

AVM, işyerleri, toplu taşıma, marketler, siteler, apartmanlarda dahil olmak üzere pek çok yerde kullanılabilen bu özellik için HES uygulaması içindeki kare kod alanından kod oluşturup çıktısını almak gerekiyor. Basılan bu karekod, ilgili giriş noktalarına asılarak ziyaretçilerin akıllı telefonlarına yükledikleri HES uygulaması üzerinden bunu okutması ile çalışıyor.

Hem ilgili mekanın sahibi hem de kodu okutan vatandaşlar, mekana giren kişi sayısı ile riskli kişi sayısını anında görebiliyor. Mekandan ayrılırken de vatandaş çıkış yaptığını beyan ediyor veya uygulama bir süre sonra kişiyi çıkmış olarak kaydediyor. Bu veriler sayesinde aynı zaman diliminde mekanda bulunan kişiler arasından, sonradan tespit edilen pozitif bir vaka olduğunda oradaki diğer kayıtlı kişiler de temaslı kabul edilip Sağlık Bakanlığı tarafından geçmişe dönük filyasyon süreci başlatılıyor. Böylece izolasyonda kalması gerekirken sosyal hayata karışmış bir vatandaşın girdiği her ortamdaki temaslılarına, kısa sürede ulaşılabiliyor.

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Ayrıca kreş, anaokulu gibi her gün gidilen mekanlar için “Yakınlarım” sekmesi oluşturularak kreş öğretmenleri çocukların aileleri ile birbirlerinin risk durumunu dilerlerse takibe alıp risk oluştuğunda önlem alabiliyor.