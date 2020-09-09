Güven’in Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma yok

Oyuncu Ozan Güven’in, kendisini darpla suçlayan eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma sağlanamadı.

Bulutsuz, Güven’in 13 Haziran’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Levent’te bulunan evinde kendisini darp ettiğini belirterek İstanbul başsavcılığına başvurmuştu. Güven ise suçlamayı reddetmiş, Bulutsuz’un kendisine saldırdığını söylemişti.

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İstanbul başsavcılığı, Güven hakkında ‘hakaret’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’dan üç yıl dokuz aydan 13 yıl altı aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Güven’in şikayeti üzerine ise Bulutsuz hakkında ‘basit yaralama’ suçundan soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmişti. Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Savcılığın soruşturma sonunda Deniz Bulutsuz hakkında dava açması bekleniyor.