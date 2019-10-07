Güven Gürkan Öztan: Yüzde 40 artı 1 denemesi AKP’nin çaresizliğinin bir ifadesiydi

Şaibeli referandumun üzerinden 2 yılı aşkın zaman geçti, tek adam rejiminin kurumsal mimarisini tamamlamak adına yüzlerce düzenleme yapıldı, onlarca CB kararnamesi çıkarıldı. Ancak sıfıra sıfır elde var sıfır. Neden mi? Baştan temeli çürük bir yapıya makyaj yapılmaya çalışılıyor da ondan. Yüzde 40 artı 1 denemesi, münferit bir çıkış değildi aksine çürük binanın çökmesini geciktirme telaşındaki AKP’nin çaresizliğinin bir ifadesiydi.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı