Güven Gürkan Öztan: Yüzde 40 artı 1 denemesi AKP’nin çaresizliğinin bir ifadesiydi

Şaibeli referandumun üzerinden 2 yılı aşkın zaman geçti, tek adam rejiminin kurumsal mimarisini tamamlamak adına yüzlerce düzenleme yapıldı, onlarca CB kararnamesi çıkarıldı. Ancak sıfıra sıfır elde var sıfır. Neden mi? Baştan temeli çürük bir yapıya makyaj yapılmaya çalışılıyor da ondan. Yüzde 40 artı 1 denemesi, münferit bir çıkış değildi aksine çürük binanın çökmesini geciktirme telaşındaki AKP’nin çaresizliğinin bir ifadesiydi.
SON HABERLER
Sünnette sahneye çıkarılan üç dansözden ikisine gözaltı
İzmir’de bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkarılan üç dansözden ikisi ‘cinsel taciz’ suçundan gözaltına alındı.
Karaman’daki çocuk tecavüzlerinde yıllar sonra yöneticilere soruşturma izni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ensar Vakfı’ndaki çocuk tecavüzüne ilişkin, üç kamu yöneticisinin soruşturulması için izin verdi.
Rapor: Yılın ilk dokuz ayında iş cinayetinde 1320 kişi öldü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk dokuz ayında en az 1320 işçinin, iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Neyse ki çocuklarımız ‘ahmak’ olduğumuzu düşünecek! (2)
Hem ülkenin, hem dünyanın geleceğine ilişkin en büyük umut bu. Günü geldiğinde, şimdi minicik olan çocuklarımızın bize ve bugün yaşadıklarımıza, konuşup tartıştıklarımıza bakıp hayret edeceğini bilmek, dilemek.
‘Zirve yayınevi’ davası: Bakanlık ve valilik kusursuz bulundu, tazminat geri istendi
Malatya İdare Mahkemesi, 12 yıl önce üç Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinde, İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun olmadığına hükmetti. Bu kararla üç aileye 2015’te ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle istenecek.