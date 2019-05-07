Güven Gürkan Öztan: YSK’nın kararına 82 milyon cevap vermelidir

YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı, Türkiye Cumhuriyetinin temel direğine karşı gerçekleştirilen örgütlü saldırının ne boyutlara ulaştığını ifşa ediyor. Bu karar yalnızca İmamoğlu’na, CHP’ye ya da muhalefetin herhangi bir bileşenine yönelik değildir, Türkiye’nin tüm demokrasi birikimini ve beraber yaşama iradesini hedef alan bir karardır.

Milyonlarca İstanbullunun seçme iradesi doğrudan gasp edilmiştir. Sözünü ettiğimiz gasp aynı zamanda iktidar istediği takdirde Kars’tan Edirne’ye, Hakkari’den İzmir’e bütün vatandaşların asli vatandaşlık haklarının hiçbir meşru gerekçeye ihtiyaç duyulmadan askıya alınabileceğini göstermektedir.

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Dolayısıyla sorun 16 milyonun değil 82 milyonun sorunudur. Cevabı da 82 milyon birlikte vermelidir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı