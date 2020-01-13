Güven Gürkan Öztan: Yıllarca ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ diyen meşhur politikacılar Saray sofrasına terfi etti

Tek adam rejiminin İslamcı karakterini gündemde tutmaya çalışan bir tek solcular kaldı. Bakmayın yıllarca “Türkiye laiktir laik kalacak” diyen meşhur politikacılara, onların bir kısmı şimdilerde Saray sofrasına terfi etti, bir kısmı ise rejime örtülü destek vermek için fırsat kolluyor; tıpkı iktidarın Libya ile askeri anlaşma yapmasını alkışlayan Baykal ya da Perinçek örneğinde olduğu gibi.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı