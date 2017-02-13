Güven Gürkan Öztan: Yapılan işlemler o kadar hukuksuz ki, kimse sorumluluk almak istemiyor

Referandum için geri sayım başladı ve tam da tahmin ettiğimiz gibi hayır diyenler üzerindeki baskılar ağırlaştı.

Bizler bu sürecin eşitsiz ve bir o kadar kirli olacağını tahmin ediyorduk, şu ana kadar tanık olduklarımız maalesef öngörümüzü onaylar nitelikte. Hayır bildirisi dağıtanların gözaltına alınması, toplantılarının sabote edilmesi, mafyavari yöntemlerle gözdağı verilmesi saldırılardan sadece birkaçı. Ve her biri referandumda evet çıkması halinde nasıl bir ülkede yaşayacağımızın göstergesi.

Ülkeyi KHK ile yöneten iktidar bloku, siyasi ve hukuki bir bağ olan yurttaşlığı keyfi bir biçimde derecelendirip, listeyi koyduklarını ‘sakıncalı’ yurttaş ilan ediyor. Sonuçlanmış hiçbir idari ve adli soruşturma olmaksızın onun en tabi hakkı olan kamu hizmeti verme ehliyetini elinden alıyor, sivil ölüme mahkûm ediyor. Yapılan işlemler baştan sona o kadar hukuksuz ki, kimse sorumluluğu üzerine almak istemiyor. Sorumluluk alamamak, demokrasinin değil faşizmin alameti farikasıdır.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı