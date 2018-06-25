Güven Gürkan Öztan: Umutlanmak için yeteri kadar nedenimiz mevcut

24 Haziran baskın seçimleri sonuçları itibariyle karamsarlığın yayılmasına, havlu atılmasına sebebiyet vermemeli. Bugünün Türkiye’sinde AKP iktidarının 16 yıllık baskısına rağmen halen toplumun ilerici güçleri miting alanlarında, sandık başında buluşuyorsa, işsiz kalmayı, özgürlüğünden mahrum kalmayı göze alarak mücadeleye devam ediyorsa umutlanmak için yeteri kadar nedenimiz mevcuttur. Bu tablo bizlere mücadelenin olmazsa olmazlarını da göstermektedir. Cumhuriyetin kazanımlarını anti-kapitalist ve anti-emperyalist bir politik hat ile desteklemeden sağ ideolojik hegemonyayı kırmak mümkündür. 25 Haziran sabahı daha çok çalışma, özgüveni koruma, ümidi büyütme anlamında dünden çok daha hayatidir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı