Güven Gürkan Öztan: Uçurumdan yuvarlanmadan haykırma zamanı

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Gerçekten de “eski”yi yıkıp yerine “yenisini” de inşa edemeyen iktidar, hukuk devletinden sonra laikliği de askıya alarak ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Memleket sınırlarında yurttaşlık statüsüne ve laikliğe inanan hiç kimsenin güvencesi yok.

Bir ülke düşünün bürokratik vasatını dahi gerçekleştiremezken, kin ve intikam odaklı düzenlemeleri rutinin önüne koyuyor.

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Bunlar olurken “devletin zirvesi” ne mi yapıyor? Münferit deyip geçiyor, provokasyon deyip küçümsüyor.

CHP’nin ilerici kadrolarının toplumun tüm seküler kesimleriyle yerelde ve merkezde yarın seçim varmış gibi hazırlanması ve yeni ittifaklar örmesi tek çıkış yolu…

Uçurumdan yuvarlanmadan haykırma zamanı.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı