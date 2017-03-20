Güven Gürkan Öztan: Türkiye Cumhuriyeti Saray-AKP iktidarında photoshop ülkesine dönmüştür

Meydanlarda tek adam şovunu seven iktidar sözcüleri tek adam rejimi getiren paketin içeriğini hayırcılarla yüz yüze tartışmaktan ısrarla kaçınıyorlar. Başbakan’ı CHP’li ya da hayırcı bir milletvekili ile kamuoyu önünde tartışırken düşünebiliyor musunuz? Ya da yandaş gazeteciler yerine muhaliflerin olduğu bir programda resmi Saray danışmanlarını, sözcülerini? Her fırsatta evet propagandası yaparken kendilerini eleştirecek tek bir katılımcıya dahi tahammülleri yok.

İnşaat işçisi Tahsin Durmuş’un Hayır’ını Gökçek photoshop ile evet yaptı malum. Bu memleketin geldiği yerin özetidir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Saray-AKP iktidarında photoshop ülkesine dönmüştür.

Göndere “Osmanlı bayrağı” çekip “ecdat ruhu” ararken hiç olmadığı kadar itibarsızlaşmıştır. Bakara-makaracıların iç savaş tehdidine mahkûm edilmiştir. Tüm değerler, ilkeler, adalet, özgürlük ve eşitlik kavramları tersyüz edilmiş, sahiciliğinden kopartılmıştır. 16 Nisan’da Hayır diyenler, bu memleketi yalnızca tek adam rejiminden değil, bu sahtecilikten ve istismarcılıktan da kurtarmak isteyenlerdir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı