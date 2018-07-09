Güven Gürkan Öztan: Tüm insan gücünü birleştirmezsek toplumun kılcallarına nüfuz etmek isteyen rejimi durdurmak hayal

Seçime girmeyi CHP’nin 15 vekiliyle garantileyen İyi Parti’nin az oy almasını CHP’ye bağlaması nankörlük falan değil buz gibi bildiğimiz yurdum sağcılığı. Sözün kısası tek adam rejimine karşı durma, parlamenter sisteme dönüş vaatleri Hayır cephesinde yer alan sağcılar için miadını doldurdu. Mecliste birçok başlıkta sağ partilerin beraber hareket etmesi sürpriz olamayacak.

İktidar blokunu geriletmek için girişilen taktikler tesis edilen rejimin niteliği hesaba katılmadığı için hüsranla sonuçlanıyor. Muhalefet 24 Haziran sürecinde hamle üstünlüğünü bir stratejinin parçası olarak değil tepkisellik üzerine inşa ettiği için kaybetti. İttifakın içinde sağ siyaset küçük mevziler kazanırken sol değerler popülizme kurban edildi. Şimdi yakın geçmişten ders çıkarma vakti.

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Uzun zamandır CHP ve HDP’den bağımsız bir sol siyasetin güçlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak her seçim döneminde solun iki partiden birine yedeklenme alışkanlığından kurtulamıyoruz. Tek adam rejimine karşı direncin tabanda örgütlenmesi için elimizdeki tüm insan gücünü yeni fikirlerle birleştirmezsek toplumun kılcallarına nüfuz etmek isteyen rejimi durdurmak hayal.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı