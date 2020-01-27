Güven Gürkan Öztan: Trakya’yı ikiye bölmek, akıllara gelmiş ama fay yasası programa girememiş

Muktedir oy zamanı kapı çalmasını bilmiştir ama fay hattı etrafındaki yerleşimleri taşımak söz konusu olduğunda her nasılsa sırra kadem basmıştır. Meydanlarda var gücüyle ‘milli irade’ demiştir fakat o iradenin oluşumunu sağlayan yurttaşın düzgün bir binada oturmasını dahi temin edememiştir.

Her gün akıllara zarar çılgın bir proje, devasa bir inşaat müjdesi açıklamıştır lâkin memleketin en büyük meselesi olan depreme dair bir master planı ortada yoktur. Trakya’yı ikiye bölmek, kanal yanına şehir kurmak akıllara gelmiştir ama fay yasası çıkarmak, toplanma alanlarını korumak bunca yıldır plan program arasına girememiştir.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı