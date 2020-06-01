Güven Gürkan Öztan: Siyaset polemik düzeyine indirgendikçe dönüştürücü gücünü kaybeder

Türkiye siyasetinde üç vakte kadar neler olabileceğini tahmin etmek isteyenler ellerine kalemi kâğıdı almış, anketlerden çıkan sonuçları ve yeni partilerin müstakbel oylarını analiz ediyor. İktidar bloku da muhalefet cenahı da aritmetik hesapların peşinde, bir yandan da yaptıkları hamlelerin nasıl sonuç verdiğini gözlemleme telaşındalar.

Bundan daha ‘doğal’ ne olabilir diye sorabilirsiniz. Ancak siyaset salt niceliksel toplamlarla sonuç doğuran bir faaliyet değildir. Toplumsal köklerinden kopartıldıkça, lider diplomasisine ve polemik düzeyine indirgendikçe dönüştürücü gücünü kaybeder. Ya seyirlik bir performans halini alır ya da bürokratik-teknik bir faaliyet…

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı