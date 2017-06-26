Güven Gürkan Öztan: Siyasal İslam kendi ajandasını uyguladıkça, seküler yaşam alanları daha da daralacak

İslamcıların metotlarında zor ve şiddet çoktandır akçeli vaatlerin ve ödüllerin yerini aldı. Siyasal İslam kendi ajandasını uyguladıkça sokaktaki şiddet pratikleri artacak, seküler yaşam alanları daha da daralacak.

Bugün için İslamcı hegemonyaya direnmek demokratların, cumhuriyetçilerin, sosyalistlerin, seküler Kürtlerin ortaklaşabileceği en önemli zemin. Hal böyleyken adaletin ancak laik bir düzende gerçek anlamıyla tecelli edebileceğini bilen herkesin, adalet talebinin yanına laikliği de koyması şarttır.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı