Güven Gürkan Öztan: Salgın hastalıkla mücadele sadece tıbbi değil politiktir de

Salgın hastalıkla mücadele sadece tıbbi değil politiktir de. Gelir dağılımındaki eşitsizliği, beslenme sorunlarını, sağlık hizmetlerine ulaşma konusundaki yapısal engelleri konuşmadan “salgını” konuşamazsınız. Hurafeyi hastane koridorlarına sokan, sağlığı piyasalaştıran iktidara iki çift laf etmeden “Bakan başarılı” diyemezsiniz. Okullarını temizletmeyen, okulları velilerden deterjan parası toplamaya mahkûm eden Milli Eğitim’i “uzaktan eğitim” yapacak diye alkışlayamazsınız. Komplo teorilerine, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı çıkmadan insan yaşamını savunamazsınız.
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İnsanlar nasıl kötü olur?
Sokrates bile “Kimse bile bile kötü değildir” diyerek, kötülüğün bilgisizlikten geldiğini savunmuştu.
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Hastane dışı karantina uygulaması: ‘Evde kalma şartıyla taburcu edildim’
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Diyanet: 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’a gidenlerin dönüşleri öne çekildi
Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüsünün yayılmasına engel olmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.