Güven Gürkan Öztan: ‘Rejim’ üzerine büyük bir kapışmanın çok yaklaştığı açık

… iktidarın iki resmi ortağı, alternatifleri olmadığı için birbirine mahkûm. O nedenle AKP-MHP ortaklığı ha bitti bitecek beklentisinin gerçekçi bir zemini henüz yok.

Bununla birlikte “rejim” üzerine büyük bir kapışmanın çok yaklaştığı açık. Bu kapışmadan politik olarak ayakta kalan Türkiye’nin geleceğine yön verecek.

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Ancak düzen içi muhalefetin gidişatı doğru analiz ettiğine ve doğru pozisyon aldığına dair soru işaretleri giderek artıyor. En haklı olunan yerde dahi haklılığını anlatmak için dümeni sağa kırmak zorunda hisseden bir siyasetin bırakın karşı hegemonya kurması, bir iktidar projesinin yürütücüsü olması dahi zor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı