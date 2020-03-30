Güven Gürkan Öztan: Rant ihalesinden VIP namaza rejim ve halk sağlığı

İktidarın salgınla imtihanına 3 fotoğraf karesinin gölgesi düştü. Bunlardan ilki milyonlarca insanın yaşamlarından endişe ettiği bir ortamda gerçekleştirilen Kanal İstanbul ihalesiydi. Maskeli, eldivenli ihale fotoğrafı, bir aymazlık ve utanmazlık karesi olmanın yanı sıra iktidarın halk ile olan bağının nasıl koptuğunun delili olarak tarihteki yerini alacak.

İkinci fotoğraf VIP cuma namazına ait. Diyanet 16 Mart’ta geç de olsa doğru bir kararla cemaatle namaz kılınmasını yasaklamıştı. Bir baktık ki bu yasak Beştepe’deki üst düzey bürokratları bağlamıyormuş. ‘Sosyal mesafe’ ile hizalanan zevat, yasağı koyan Diyanet Başkanı’nın önünde, onun okuduğu salgınla mücadele hutbesini dinleyip namaz kılıyor.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı