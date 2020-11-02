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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: Ölüm değil ama ölüme giden yol sınıfsal

Depremin ardından ekrana çıkan Ahmet Ercan “Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez” dedi ve ekledi: “Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur.”

Ekonomide uçtuğumuzu söyleyen damat bakan ya da onu boşa düşürürcesine ‘Ekonomide kurtuluş savaşı verdiğimizi‘ söyleyen Erdoğan, bu cümleleri işitti mi bilinmez. Ama Ercan’ın hatırlattığı gerçeği, milyonlarca yurttaş hayatının sıradanlaştırılan başka ‘küçük’ felaketlerinde de tecrübe ediyor. İş cinayetleri, bir işçi hastalığı haline dönüşen salgın hastalık, askerde, mevsimlik işçi olarak çıkılan uzun yolda ya da bir maden ocağında yaşamını kaybedenler… Bireysel tercihleri nedeniyle değil yoksulluğun ve çaresizliğin dayattığı mecburiyetler nedeniyle ölüyorlar. Ölüm değil ama ölüme giden yol sınıfsal.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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