Güven Gürkan Öztan: Olası bir AKP sonrası dönemde CHP ‘düzenden’ yana olanların umudu olabilir mi?

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Olası bir AKP sonrası dönemde CHP ‘düzenden’ yana olanların umudu olabilir mi? CHP yönetiminin sağa zaman zaman göz kırpan tutumları, AB’ye verilen mesajlar bunun hazırlığı mıdır? Ana muhalefet içindeki devletlû kadroların egemen güçlere bir vaadi olabilir mi? Bu ve benzeri sorular elbette CHP içinde de dışında da soruluyor. Cevabı ise çok karmaşık değil.

Tüm bu seçenekler masadadır ancak CHP’nin parlamenter sisteme dönüş ve ilerici bir program savunması halinde egemenler nezdinde ‘restorasyoncu’ bir aktör olma ihtimali yoktur. Akşener’in bu şansı olabilir, AKP içinden çıkarılacak sürpriz bir yeni partinin böyle bir imkanı olabilir ama CHP’nin olamaz. Erdoğan’ın koyduğu kurallar içinde yapılacak bir ‘yarışı’ cumhuriyetçiler kazanamaz. Tablo bu kadar netse ana muhalefet ‘sistemi’ çağrıştıran hiçbir aktöre oynamamalıdır.

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Aksine Hayır kampanyası ve Adalet yürüyüşünden ders çıkarmalı, adalet ve laiklik gibi iki önemli kavramın içini halkçı bir içerikle doldurarak ideolojik sınırlarını aşmalı ve sokakla bütünleşmelidir. Aksi durumda tarihi bir vebali üzerine alır, fatura ise tüm seküler güçlere kesilir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı