Güven Gürkan Öztan: Muhalefet uzun bir zamandan sonra ilk kez bu denli kazanmaya motive

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İktidar bloku baskın seçim kararı alarak muhalefetin gardını düşüreceğini zannetti ama Saray’daki hesap sokağa uymadı; muhalefet uzun bir zamandan sonra ilk kez bu denli kazanmaya motive. O nedenle de moral ve hamle üstünlüğünü elinde tutuyor. Bunu nereden mi çıkarıyoruz?

AKP ile MHP’nin Erdoğan’ı resmen aday gösterdiği saatlerde Türkiye’nin, CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi konuşmasından. Bahçeli başta olmak üzere iktidar sözcülerinin fişleme tehditlerine rağmen on binlerce seçmenin Akşener ve Karamollaoğlu için YSK büroları önünde sıraya girmesinden, “Bunlar kaybedecekleri seçime girmez” diyenlerin bile seçim hazırlığına girişmesinden… Çok açık bir tablo var karşımızda, bu ülkede milyonlarca insan Saray’dan, şer ittifakından ve onun yarattığı gerilim, çatışma ve hukuksuzluktan yaka silkmiş durumda. Yeter diyorlar, artık gidin!

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı