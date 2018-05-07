Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: Muhalefet uzun bir zamandan sonra ilk kez bu denli kazanmaya motive

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

İktidar bloku baskın seçim kararı alarak muhalefetin gardını düşüreceğini zannetti ama Saray’daki hesap sokağa uymadı; muhalefet uzun bir zamandan sonra ilk kez bu denli kazanmaya motive. O nedenle de moral ve hamle üstünlüğünü elinde tutuyor. Bunu nereden mi çıkarıyoruz?

AKP ile MHP’nin Erdoğan’ı resmen aday gösterdiği saatlerde Türkiye’nin, CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi konuşmasından. Bahçeli başta olmak üzere iktidar sözcülerinin fişleme tehditlerine rağmen on binlerce seçmenin Akşener ve Karamollaoğlu için YSK büroları önünde sıraya girmesinden, “Bunlar kaybedecekleri seçime girmez” diyenlerin bile seçim hazırlığına girişmesinden… Çok açık bir tablo var karşımızda, bu ülkede milyonlarca insan Saray’dan, şer ittifakından ve onun yarattığı gerilim, çatışma ve hukuksuzluktan yaka silkmiş durumda. Yeter diyorlar, artık gidin!

Reklam

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Bahçeli ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nda ısrarlı: Tezgah mı var?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerini açtı: “FETÖ’nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla, 15 Temmuz’un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgah mı söz konusudur?”

Times: Hoşgörüsüz Erdoğan seçimi kazanmayı garantiledi

İngiltere merkezli Times gazetesi, 24 Haziran seçimlerini konu aldığı başyazısına ‘Ne özgür ne de adil’ başlığını atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sandıkta zafer elde edebilmek için tüm muhalifleri susturduğu dile getirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...