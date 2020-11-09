Güven Gürkan Öztan: Muhalefet, kendi ‘Bidenlarını’ çıkararak tek adam rejimini dönüştürmeyi düşlüyor

Hiç şüphesiz Türkiye’de Trump’ı cansiperane destekleyen iktidar, şimdi Biden yönetimi ile iyi ilişkiler kurmanın yollarını arayacak. Kamera önünde efelenmelere kapalı kapılar ardındaki yeni pazarlıklar eşlik edecek. Atlantik’in karşı tarafından kâh sopa gösterilecek kâh havuç uzatılacak. Ancak bizim asıl üzerine düşünmemiz gereken bu değil. ABD seçimleri gösterdi ki mevcut sistem sağ popülizmin karşısına liberal restorasyon vaadinden başka bir şeyi olmayan siyasi figürleri çıkarmak istiyor. Biden profilindeki siyasetçiler, gerçek anlamda umut oldukları için değil “ehveni şer” olarak görüldükleri için kazanma şansını yakalıyorlar. Halbuki dünya halklarının ABD’de ve her yerde gerçek bir değişime ihtiyacı var.

Türkiye’de muhalefet, bir süredir kendi ‘Bidenlarını’ çıkararak tek adam rejimini dönüştürmeyi düşlüyor. Sermayeyi ürkütmeden, muhafazakârları kızdırmadan, devlet içindeki güçlere ‘birlikte çalışabiliriz’ mesajı vererek iktidar arıyor. Ancak 18 yılı çalınan bir ülkede geniş halk kitlelerinin kurtuluşu ‘Bidenlar’ da değil. Aksine çözüm cesurca sistemi eleştiren, her türlü güç odağını karşısına alabilen, toplumsal muhalefete yaslanabilen sahici bir değişim iradesinde.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı