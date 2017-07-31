Güven Gürkan Öztan: Koçbaşı İslamcı gruplar toplumu topyekun dönüştürme projesinde dur durak dinlemez

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Halbuki siyasal İslam ile pazarlık etmek mümkün değil. Her kim ödün vererek İslamcı kadroların “fetih iştahını” azaltabileceğini düşünüyorsa büyük bir gaflet içinde.

Mevcut iktidarın koçbaşı olan İslamcı gruplar toplumu topyekun dönüştürme projesinde dur durak dinlemez. O nedenle siyasal İslam ile seküler kesimler arasında arabuluculuk rolünü üstlenmek isteyenler sıfatı ve geçmişi ne olursa olsun nafile bir çabanın içindeler.

Reklam

Yıllarca çarpıtılmış liberal tezlerle, muhafazakâr burjuva güzellemeleriyle İslamcıların meşruiyet kazanmasını sağladıkları yetmezmiş gibi bugün de algı manipülasyonu yaparak politik gerçekliği gizleme telaşına düştüler.

Çok hukukluluk provasının yapıldığı bu çerçevede müftülere nikâh yetkisinin verilmek istendiği, MEB ile Ensar’ın ile “bütünleştiği” şu günlerde laik rejime bütünlüklü ideolojik saldırıyı görmezden gelerek sözü “pozitivizm-dindarlık” tartışmasına getirmek yalnızca tecrübemize değil aklımıza da hakaret.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı