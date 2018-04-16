Güven Gürkan Öztan: İslamcılık iç siyasette nasıl iflas ettiyse dış politikada da öyle iflas etmiştir

Şam’a yönelik saldırının iktidar blokunun parçaları üzerindeki etkisini gözlemleyeceğiz. Bu yazının yazıldığı saatlerde MHP’den bir açıklama yoktu ama Bahçeli’nin Erdoğan’dan başka söz söyleme lüksü yok. Beklenen salvo, iktidar blokuna 15 Temmuz’dan bu yana destek veren Aydınlıkçılardan geldi. Erdoğan’ın Rusya-İran hattına yaklaşmasından “anti-emperyalizm” çıkarmaya kalkan Perinçek çevresi, Erdoğan, ABD bombardımanını olumlu karşılayınca onun “Türk milletini temsil etmediğine” kanaat getirdi. İktidar ülkeyi İslamcı rejime sürüklerken, tüm kaynaklarını uluslararası sermaye odaklarına satarken, ilerici-devrimci kadroları tasfiye ederken halkı mı temsil ediyordu diye sorarlar insana. Kendi etki alanını abartan, iktidara yanaşmakla onu ideolojik olarak kendi çizgisine çekeceğini sananların sonu siyasi intihardır.

Rusya ve Batı arasında savrulan, bir gün hayır dediğine yarın evet demek zorunda kalan AKP yaptığı hatalarla ülkeyi güç odaklarına daha da bağımlı hale getiriyor. Bedeli de tüm halk ödüyor. Alt emperyalist bir odak olmaya çalışan, bu uğurda Suriye topraklarında ÖSO ile nüfuz alanları yaratan, yaptığı her operasyonda büyük güçlerin icazetini almaya mahkûm olan bir iktidar Türkiye’yi bu ateş çemberinden çıkaramaz. İslamcılık iç siyasette nasıl iflas ettiyse dış politikada da öyle iflas etmiştir. Ona yardakçılık, müttefiklik, taşeronluk yapan kim varsa aynı akıbete mahkûmdur.

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı