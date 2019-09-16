Güven Gürkan Öztan: İktidar partisi son iki ayda 60 bine yakın üye kaybetti

23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarının da tetiklemesiyle AKP’de yaşanan çatırdama ve altüst oluş parti üyeliklerine de yansıdı. İktidar partisi son iki ayda 60 bine yakın üye kaybetti ve bu gidişle erime devam edecek. Çünkü AKP üyeliği eskisi kadar konforlu değil. Büyükşehir belediyelerini muhalefete kaptıran AKP’de pasta küçüldü, rekabet kızıştı.
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Çankırı’da birkaç saat arayla altı deprem: Ankara’da da hissedildi
AFAD, Çankırı’da bugün sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ankara’da hissedildi.
HDP milletvekili Leyla Güven’e soruşturma
Diyarbakır başsavcılığının, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattığı bildirildi.
İstanbul’da sel riskini ortadan kaldıracak tünel için ilk adım atıldı
İstanbul’un bir çok bölgesinde yaşanan su baskınlarını ortadan kaldıracak Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli’ni açacak makine, törenle yerine indirildi. Törene, katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, makinenin Almanya’da üretildiğini belirterek, “Biz de böyle bir makine üretebilmeliyiz” dedi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da, söz konusu tünel ile Vatan Caddesi, Aksaray, Yenikapı, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Merter’de su baskını riskinin ortadan kalkacağını söyledi.
Husilerin Suudi Arabistan saldırısı, petrol üretimini vurdu
Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan İran yanlısı Husilerin bu sabaha karşı Aramco petrol şirketinin iki büyük tesisine silahlı insansız hava araçları ile saldırmasının, petrol üretimini büyük ölçüde aksattığı bildiriliyor.
İmamoğlu: Atıklardan oluşan ‘yeni dev kıta’, bize önemli bir mesaj
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım’a kadar sürecek olan 16’ıncı İstanbul Bienali’ni gezdi. İBB’nin de destekçileri arasında bulunduğu bienaldeki eserleri izleyen İmamoğlu, Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunan, 3.4 milyon kilometrekare genişliğinde ve 7 milyon ton ağırlığındaki devasa atık yığınından esinlenilerek ‘Yedinci Kıta’ başlığıyla düzenlenen etkinliğin kendilerine de mesaj verdiğini vurguladı. İmamoğlu, Osman Hamdi Bey’in ünlü ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosunun üç boyutlu görüntüye aktarılmış halini de VR gözlüklerle izledi.