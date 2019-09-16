Güven Gürkan Öztan: İktidar partisi son iki ayda 60 bine yakın üye kaybetti

23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarının da tetiklemesiyle AKP’de yaşanan çatırdama ve altüst oluş parti üyeliklerine de yansıdı. İktidar partisi son iki ayda 60 bine yakın üye kaybetti ve bu gidişle erime devam edecek. Çünkü AKP üyeliği eskisi kadar konforlu değil. Büyükşehir belediyelerini muhalefete kaptıran AKP’de pasta küçüldü, rekabet kızıştı.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı