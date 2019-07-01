Güven Gürkan Öztan: İktidar bloku sonunda dağılacak

Erdoğan ve Bahçeli, İmralı mektubu ve Osman Öcalan skandalı gibi yakın gelecekte başlarına çok iş açacak hataların üstünü kapatabilmiş değil. Ama olası bir erken seçimde MHP’nin tüm yanlış hamleleri AKP’ye fatura ederek başına geleceklerden kurtulmaya çalışacağını tahmin edebiliriz. Tek adam rejiminin devamını kendi bekasının teminatı olarak gören Bahçeli şimdi yalnızca İyi Parti’yi değil Babacan-Gül projesini de izlemek zorunda. Üstelik oraya müdahale etme kapasitesi de çok ama çok düşük.

Bütün bu saydıklarımıza ABD -Rusya arasında sıkışmış olma halini de eklemek gerek. Yani sular durulmayacak. AKP içindeki çatlak derinleşecek, iktidar bloku ise eninde sonunda dağılacak. Onun yerine ne geçeceği ise hâlâ belirsiz. Net olan tek şey tek adam rejiminin makyaj tutmayacağı.

Reklam

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı