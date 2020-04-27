Güven Gürkan Öztan: İktidar bloku salgın boyunca istediği gibi at oynattı

Dünya ekonomisi ile birlikte Türkiye ekonomisi de küçülüyor; açlık sınırında yaşamaya mahkûm olanların sayısı ise hızla artıyor. Krizin açtığı yaraya pansuman yapmakla yetinen Erdoğan ise hâlâ “Ekonominin çarkları dönsün” diyerek tekstil ve tarım başta olmak üzere belirli sektörleri salgın sonrasına hazırlama çabasında. Ancak bu hazırlığın bedeli reel ücretlerin düşmesi, asgari ücretin fiiliyatta aşağıya çekilmesi, çalışma koşullarının daha da kötüleşmesi anlamına gelecek. Yani ‘biz’ kazanmayacağız, iktidarın ‘yürü ya kulum’ dedikleri kazanacak.

İktidar bloku salgın boyunca istediği gibi at oynattı. Sendikalardan, demokratik kitle örgütlerinden çıkan dağınık seslere kulaklarını kapattı. Yeni rejimde Meclis zaten işlevsiz hâle getirildiğinden oradaki tartışmalar suya yazılan cümleler misali ertesi güne dahi kalamadan unutuldu gitti. İktidarın bu süreçte dengesini yalnızca ama yalnızca muhalefetin elindeki belediyeler bozdu. Öyle böyle değil hem de…

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Güven Gürkan Öztan’ın yazısı