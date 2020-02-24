Güven Gürkan Öztan: İdlib’de ‘ılımlı İslamcıları’ korumak bu ülkenin yurttaşlarının sorumluluğu değil

Rejimin devamı için yapılanlar ülkeyi uçuruma sürüklemeye devam ediyor. ABD ya da Rusya ile savaşa girmedik ama TSK bugün Suriye ve Libya ordusu ile savaş halinde. Toprağa düşen gençlerin ne uğruna hayatlarını kaybettiğini bilen yok. Erdoğan sınır ötesi askeri harekâtları her ne kadar ‘İstiklal Harbi’ne benzetse de tanık olduğumuz trajedinin vatan savunmasıyla ilgisini kurmak bir hayli zor. Libya’da İhvancı yönetimi desteklemek için seferber olmak ya da İdlib’de ‘ılımlı İslamcıları’ korumak bu ülkenin yurttaşlarının sorumluluğu değil.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı