Güven Gürkan Öztan: İçi boş bir Batı karşıtlığının sonu politik ve ekonomik hüsran

Saray tarafından Nazi ilân edilenlerin listesi her gün kabarıyor. Ama şurası gerçek, burada “gevşek” kullanılan Nazi yakıştırması Nazizmi en büyük tehlike gören Batı’da alelade bir itham olarak değerlendirilmiyor. Bir de bu suçlama, idam vaatlerinin kol gezdiği, muhaliflerin hapiste tutulduğu, tasfiyelerin sürdüğü, Kavgam’ın defalarca çok satan listesine girdiği Türkiye’den gelince trajikomik bir hale bürünüyor.

Medeniyetler ittifakı, BOP falan derken sırtını Suudi ve Katar sermayesine dayayıp bölgede emperyalizmin taşeronluğunu yapan iktidardan “dik duruş” ve anti-emperyalizm çıkaran AKP’li kalemşorlara İsrail ve Rusya krizi sonrasındaki tornistanları ve de Trump’dan medet ummaları hatırlatalım. İçi boş bir Batı karşıtlığı kısa vadede siyasi prim yapsa da sonu politik ve ekonomik hüsrandır.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı