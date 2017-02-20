Güven Gürkan Öztan: Hiç kimseyi bir ülkenin yarısının o ülkeye ‘düşman’ olduğuna ikna edemezsiniz

Geniş halk kesimlerinin bütün bu olup bitenlerin farkında olmadığını zanneden iktidar bloku hâlâ aynı masallara başvuruyor. Fakat ne Hayır diyenleri terörle özdeşleştirme, ne de referandumu devletin bekası ile ilişkilendirme taktiği tutacak.

Hiç kimseyi bir ülkenin yarısının o ülkeye “düşman” ve o yüzden “iç savaşın kaçınılmaz” olduğuna ikna edemezsiniz.

İktidar uyguladığı ve uygulayacağı taktikleri söyleyedursun salonlarda, evlerde, işyerlerinde Haziran direnişlerinden bu yana belki de ilk kez böylesine bir canlanma var. Mahalle dayanışmaları, forumlar gönüllü çalışmanın ve dayanışmanın adresleri olarak yeniden karşımızda.

Burada biriken güç ve enerji, daha demokratik daha özgür bir ülkenin habercisi olacak.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı