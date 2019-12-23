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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: Herkes kendi ‘güvenli çıkış’ planını yapıyor

Mevcut iktidarın gerileme emareleri gösterdiği şu günlerde herkes kendi ‘güvenli çıkış’ planını yapıyor. Yıllardır gazetecilik kisvesi altında ‘tetikçilik’ yapanları, tüm siyasi kariyerini iktidara bağlayanları, yandaş patronları, ‘küçük reisleri’ bir telaş sarmış durumda. Kimisi şerit değiştirip ‘orta yola’ geçmeye çalışırken kimisi çoktan başka diyarlarda ikbal aramaya başladı bile. Belli ki bizlerin tam manasıyla göremediği fakat onların ‘sezdiği’ bir şeyler var.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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