Güven Gürkan Öztan: ‘Her şeye rağmen’ döneminin sonuna geldik

AKP’li Mersin Çamlıyayla İlçe Başkanının yaptığı gibi hırsızsa bizim hırsızımız, yine de oyunuzu ona verin propagandası bolluk günlerinde belki işe yarıyordu ama öfkenin biriktiği bu zaman diliminde ters tepmeye mahkum. ‘Her şeye rağmen’ döneminin sonuna geldik çünkü. Konya Ereğli’de AKP’li Belediye Başkanı adayına “Açız aç” diyerek tepki gösteren köylüler memleketin dört bir yanındaki çığlığın yalnızca bir parçası. Erdoğan Sivas’ta taşeronları azarlarken, AKP’lilerin de Ereğli’de köylüyü tartaklaması ikna faslının kapanmaya yüz tuttuğunun kanıtı.
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